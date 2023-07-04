تشكيل المنتخب الأولمبي أمام غينيا في نصف نهائي أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي تشكيل مصر الأساسي في مواجهة منتخب غينيا التي تنطلق عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة إلى منافسات أولمبياد باريس 2024.



ويمثل المنتخب الوطني في اللقاء كل من ..

في حراسة المرمي: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – حاتم سكر.

في خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

جدير بالذكر أنه في حال تمكن المنتخب الوطني من الفوز على غينيا خلال لقاء الليلة ، يحسم تأهله الرسمي إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية بفرنسا المقرر إقامتها العام المقبل.

على صعيد متصل حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على توجيه الدعم للاعبي مصر قبل ساعات قليلة من المواجهة ، عبر كلمات تحفيزية للاعبي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم من خلال مقطع فيديو جاء قبل ساعات قليلة من ملاقاة غينيا فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها بدولة بالمغرب والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وطالب د.أشرف صبحي اللاعبين بضرورة الاستمرار فى تقديم عروضهم القوية ونتائجهم الطيبة وتجاوز عقبة غينيا الليلة من أجل حسم تذكرة التأهل إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس العام المقبل بشكل رسمي .

بالإضافة إلى حجز تأشيرة العبور إلى النهائي الأفريقي فى رحلة مصر القارية نحو الاحتفاظ باللقب الأفريقي مشددًا على أنه يدعمهم ويساندهم بقوة من أجل إسعاد الجماهير العريضة ومواصلة النجاحات على صعيد المشاركات القارية المؤهلة إلى المحافل الدولية المختلفة.