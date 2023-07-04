تقدم غير مقنع للمنتخب الأولمبي على غينيا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب مصر الأولمبي في تحقيق التقدم بهدف دون مقابل على نظيره منتخب غينيا، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد طنجة، ضمن مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام المقامة في المغرب لنسخة 2023.

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انتقد الجمهور مستوى منتخب مصر في الشوط الأول، حيث شاهد الجمهور هبوط في مستوى اللاعبين للمواجهة الثانية على التوالي بعد أحداث الشوط الأول من مباراة الجابون في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات.

ملخص الشوط الأول من مباراة مصر وغينيا

سجل هدف منتخب مصر الوحيد في الشوط الأول اللاعب محمد محمد شحاته في الدقيقة 8 من نصف المباراة الأول، في اول هجمة صحيحة للفراعنة على دفاع منتخب غيني.

وأرسل إبراهيم عادل تمريرة عرضية من جهة اليسار لتصل إلى اللاعب أحمد عاطف الذي مرر الكرة من لمسة واحدة لمحمد شحاتة على حدود منطقة الجزاء، وسدد الأخير الكرة مباشرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 31 تسديد كرة من اللاعب محمود صابر من على حدود منطقة الجزاء، وتصدى لها موري كيتا حارس مرمى منتخب غينيا بثبات.

وكانت أخطر كرات المنتخب الغيني على مرمى منتخب مصر في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب ألجاسيمي باه، والذي أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وينجح في التصدى لها الحارس حمزة علاء ببراعة.

وشهد الشوط الأول من مباراة مصر وغينيا بطاقتين صفراويتين واحدة منها على احمد عاطف السيد لاعب الفراعنة، والثانية كانت على نابي يوسف اولاي مدافع المنتخب الغيني.

هدف منتخب مصر في شباك غينيا

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من حمزة علاء في حراسة المرمي، ورباعي في خط الدفاع مكون من أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وحاتم سكر، وفي خط الوسط محمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمود صابر، وفي خط الهجوم أحمد عاطف قطة وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.

ويمتلك منتخب مصر على مقاعد البدلاء أمام منتخي غينيا كل من محمد مغربي ومحمود جهاد ومحمد سيحه ومصطفي ميسي وعلي زعزع ومحمد أشرف وعبدالرحمن أجويرو وعماد ميهوب ومحمد سمير وأحمد فوزي، على أن يلجأ لهم المدرب ميكالي في الشوط الثاني لتحسين المستوى الهجومي، ومستوى اللاعبين في الحفاظ على الكرة.

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