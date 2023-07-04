بداية الشوط الثاني .. الزمالك يسجل ثلاثة أهداف متتالية في مرمي المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجي الهدف الرابع والخامس والسادس في شباك المقاولون العرب بعد مرور دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني خلال اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على إستاد القاهرة الدولي وذلك في إطار لقاءات ربع نهائي بطولة كأس مصر .

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وأحرز النجم التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الرابع بعد صناعة من إبراهيم نداي في الدقيقة 51 من بداية أحداث الشوط الثاني

وبعد دقيقتين سجل شيكابالا الهدف الخامس للفارس الأبيض بمهارة فردية ومن تسديدة قوية لتسكن الشباك في الدقيقة 54 .

ثم نجح الجزيري في أحرز ثالث أهدافه في المباراة في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وكان الشوط الأول بين الزمالك والمقاولون العرب أنتهي بتقدم الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

جاء الهدف الأول من ركلة جزاء للأبيض عند الدقيقة 17 سددها اللاعب أحمد سيد زيزو بنجاح، قبل أن يعاود اللاعب ذاته التسجيل ومضاعفة النتيجة عند الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومن تسديدة قوية أخرى من خارج منطقة الجزاء تمكن سيف الدين الجزيري من التوقيع على ثالث أهداف الأبيض عند الدقيقة 40.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من هذه المواجهة، فريق بيراميدز لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر والتي يحمل الأهلي لقبها.



تشكيل الزمالك الرسمي

بدأ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفارس الأبيض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

وجاء على دكة البدلاء كل من:

محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك

في مركز حارس المرمى: محمد أبو السعود

في خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا كابور - أحمد علاء - جوزيف أوشايا

في خط الوسط: أحمد الشيمي - محمد شوقي - محمد رزق - عمر سافيولا - أمادو نياس

في خط الهجوم: جون أوكلي.