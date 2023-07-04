اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد الكرة بتأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - قدن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم والجماهير المصرية بعد تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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منتخب مصر الأولمبي يتأهل لنهائي كأس الأمم للشباب

وضمن منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 1-0 في مباراة الدور قبل النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام المقامة في المغرب والتأهل للمباراة النهائية حيث يتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2023 المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في البطولة وبتأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم للمباراة النهائية يضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على مشوارهم الناجح خلال التصفيات والنهائيات والأداء المميز في المباريات مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح للمنتخب والفوز بالمباراة النهائية وتحقيق لقب البطولة.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

ملخص مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا

سجل هدف المنتخب الأولمبي في شباك غينيا اللاعب محمد محمد شحاته في الدقيقة 8 من الشوط الأول، والذي جاء من أول هجمة صريحة وقوية للفراعنة في النصف الأول من المباراة.

وشهدت المباراة 4 بطاقات صفراء على كل من إبراهيم عادل وأحمد عاطف السيد ومثلهم على لاعبي منتخب غينيا على عثمان كمارا ونابي يوسف اولاري.

وينتظر المنتخب الأولمبي الفائز من مباراة المغرب ومالي في المواجهة النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المقامة بالمغرب.

الجمهور ينتقد لاعبي منتخب مصر

رغم الفوز لكن الجمهور انتقد بشده مستوى لاعبي الفريق الأولمبي، وسط طرح تساؤلات بالجملة حول كيف سنخوض لقاء النهائي، وشاهد الجمهور هبوط كبير في مستوى اللاعبين للمواجهة الثانية على التوالي بعد لقاء الجابون الماضي في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات.

