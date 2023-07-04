النصر يستقر على حارسه الجديد وانقسام بسبب اوسبينا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على بديل الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى الفريق، والغائب عن العالمي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي من عمر منافسات دوري روشن للمحترفين.

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رحل عن النصر الكولومبي لويس جوستافو والمدافع الاسباني الفارو جونزاليس عن وسط ميدان الفريق، ليكون العالمي أمام موقف صعب باحتمالية رحيل ديفيد أوسبينا عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

النصر يريد ضم أونانا

يخطط نادي النصر السعودي للتعاقد مع الحارس الكاميروني الدولي أندري أونانا حارس مرمى فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي، ليكون ثاني اللاعبين من النيراتزوري بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في اولى صفقات العالمي.

منافسة قوية بين النصر ومانشستر يونايتد

يرغب النصر أن يكون اندري أونانا هو ثاني صفقات الفريق في يونيو الجاري، ويدخل في صراع قوي مع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، للحصول على خدمات صاحب الـ 27 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف أونانا من البقاء مع انتر ميلان

يرفض الحارس الكاميروني أندري أونانا البقاء ضمن صفوف انتر ميلان الإيطالي، ويريد الرحيل على غرار زميله مارسيل بروزوفيتش، لكن حتى الآن لم يحسم اللاعب وجهته المقبله بين نادي النصر أو مانشستر يونايتد.

عرض النصر يجبر أونانا على تغير وجهته

من المقرر ان يرفع نادي النصر عرضه للتعاقد مع أندري أونانا من انتر ميلان بعد وصول قيمة اللاعب التسويقيه إلى 35 مليون يورو، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي في يونيو من عام 2027، ويتبقى له 4 مواسم مع النيراتزوري.

يرفض انتر ميلان رحيل حارس مرماه في يونيو الجاري، لكنه سيكون مجبر على ذلك بسبب رغبة الحارس الكاميروني في الرحيل، وبسبب العروض المقدمه له.

موقف النصر من رحيل اوسبينا

في حال لم ينجح نادي النصر في حسم صفقة أندري أونانا سيكون الخيار الأخير أمامه هو التعاقد مع ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني، خاصة وأن العالمي لا يريد تكرار تجربه التعاقد مع روسي الذي كان على مقاعد البدلاء حتى نهاية فترته مع أصفر الرياض.

لكن القرار الأبرز من جانب التعاقد مع حارس مرمى الآن هو بقاء ديفيد أوسبينا في مركز حراسة المرمى والاعتماد على البديل حتى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.