شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمطر شباك ذئاب الجبل بثلاث أهداف فى شوط أول مثير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، على استاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لكأس مصر، ونجح الزمالك فى التقدم بثلاثة أهداف دون رد، سجلها زيزو (هدفين) والجزيرى.

بدأ الزمالك الشوط الأول بضغط مكثف على دفاع المقاولون، فى محاولة لتسجيل الهدف الأول، وجاء الضغط من الجانب الأيسر الذى قاده سيد نيمار، وأهدر الزمالك أكثر من فرصة محققة عن طريق زيزو وفتوح.

وفى الدقيقة 15 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيرى، وسددها أحمد زيزو فى الدقيقة 17 ليتقدم الزمالك بهدف.

بعدها حاول المقاولون التخلى عن الدفاع والوصول لمرمى محمد صبحى، لكنها محاولات دون جدوى، وفى نفس الوقت حاول الزمالك استغلال الاندفاع لتسجيل الهدف الثانى فى شباك ذئاب الجبل.

وفى الدقيقة 40 سجل أحمد زيزو الهدف الثانى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعد تفويتة من شيكابالا، وفى الدقيقة 42 سجل سيف الدين الجزيرى الهدف الثالث بسديدة من خارج منطقة الجزاء أيضًا.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "، خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا، خط الوسط: محمد شوقي غريب - أحمد شيمي – عمر سافيولا - محمد رزق، خط الهجوم: أمادو نياص - جون أوكلي.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

أما نادي المقاولون العرب، فقد فاز على نادي الحمام في دور الـ32 بأربعة أهدافٍ دون رد، قبل أن يتخطى نادي سيراميكا من الدور السابق بهدفٍ نظيف.



























































































































