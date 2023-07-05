شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة الثالثة فى بطولة دورى الكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج الجولة الثالثة من بطولة دورى الكرة الشاطئية الذى يقام لأول مرة هذا العام عن تصدر الترسانة الإسكندرية للمجموعة عقب الفوز على مركز شباب سوهاج 3 - 2، وفاز أورانج على نجوم الحضرة 3 / 1.

وفى مجموعة بورسعيد فاز المصرى على مركز شباب القابوطى بنتيحة 9 / 0، وغزل بورسعيد على بور فؤاد 5 / 1، وفاز المعارف على المريخ بضربات الجزاء بنتيجة 4 / 5.

ويتابع محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية سير المباريات فى بورسعيد والإسكندرية والاطمئنان على توافر كافة سبل الراحة للفرق المشاركة فى أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية.