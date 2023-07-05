شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يحافظ على نظافة شباكه فى 4 مباريات متتالية بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الأولمبى فى التأهل لنهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بشباك نظيفة في أربع مباريات خاضها حتى الآن بعد فوزه على نظيره الغيني بهدف دون رد سجله محمد شحاتة.

وخاص المنتخب أربع مواجهات لم يتلق أي أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي مع النيجر، ثم الفوز على مالي بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ويعتبر هذا أقوى جيل دفاعيا للمنتخب الأولمبي، حيث لم يسبق أن حافظ أى من المنتخبات الأولمبية السابقة على نظافة شباكها في 4 مباريات متتالية، منهم الجيل الذى توج ببطولة أمم أفريقيا في النسخة الماضية، حيث تلقى 3 أهداف في دور المجموعات، رغم أنه لم يخسر أى مباراة حينها.