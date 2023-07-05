شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تهنئ اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب ، الاتحاد المصرى لكرة القدم و المنتخب المصرى الأولمبى بمناسبة التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز الغالى الذى حققه على نظيره الغينى اليوم بهدف نظيف فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

وقال عزام إن الانجاز الذى تحقق يؤكد أن الكرة المصرية تسير فى الطريق الصحيح وأن أبطال المنتخب الأولمبي قادرون على رفع راية مصر خفاقة فى المحافل الدولية الكبرى.

وشدد عزام على ضرورة مواصلة هذه الروح والعزيمة لإسعاد كل المصريين، وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية فى الأولمبياد التي تعتبر أعظم حدث رياضى فى العالم.