شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء: نجحنا فى التأهل للأولمبياد.. وهدفنا التالى التتويج بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حمزة علاء، حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي، عن تأهل الفراعنة إلى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على غينيا في نصف النهائي.

وقال حمزة علاء فى تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله حسمنا تأهلنا إلى الأولمبياد، البعض قال هذا الجيل لن يحقق شيئا ولكن نجحنا، الآن نسعى لحصد لقب أمم أفريقيا بعد حسم التأهل للأولمبياد".

وواصل حارس المنتخب الأولمبي تصريحاته: "نحترم منتخبا المغرب ومالي وسندرس جيدا المتأهل منهم قبل مواجهته في النهائي ونتمنى لهما التوفيق".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلي نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب القوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.