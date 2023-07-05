شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائى كأس مصر 2022 / 2023، لمواجهة بيراميدز، بعدما حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى.

سجل سداسية الزمالك أحمد زيزو "هدفين" وسيف الجزيرى "3 أهداف" ومحمود شيكابالا هدف، فيما سجل فادى فريد هدف المقاولون الوحيد فى اللقاء.

بعد فوز الزمالك على المقاولون فى بطولة الكأس، يخوض الفريق الأبيض مباراته المقبلة أمام نظيره فيوتشر فى دور الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر فى التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، على استاد السلام.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر فى مسابقة الدورى.