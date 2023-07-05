شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسجل هدفين فى دقيقتين فى شباك المقاولون بأقدام زيزو والجزيرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الثانى لفريقه فى شباك المقاولون فى الدقيقة 39 قبل أن يضيف الجزيرى الهدف الثالث للأبيض فى الدقيقة 41 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، على استاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لكأس مصر، لتصبح النتيجة 3 - 0 للفريق الأبيض.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "، خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا، خط الوسط: محمد شوقي غريب - أحمد شيمي – عمر سافيولا - محمد رزق، خط الهجوم: أمادو نياص - جون أوكلي.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

أما نادي المقاولون العرب، فقد فاز على نادي الحمام في دور الـ32 بأربعة أهدافٍ دون رد، قبل أن يتخطى نادي سيراميكا من الدور السابق بهدفٍ نظيف.



























































































































