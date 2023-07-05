شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يرفض مناقشة عروض رحيل لاعبيه قبل مواجهة المصرى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي، ومجلس إدارة النادي، مناقشة أي عروض للاعبين للرحيل نهاية هذا الموسم، قبل الانتهاء من مباراة المصري في دور الـ16 من مسابقة الكأس، والتي يعول عليها الفريق لإنقاذ موسمه بعد تأكد هبوطه للقسم الثاني رسميا.

وحذر مكي اللاعبين من الانشغال بالعروض والرحيل بعد هبوط الفريق، مطالبا الجميع بالتركيز على بطولة كأس مصرالتي توج بها الحرس من قبل، في ظل تلاشي الضغوط عن اللاعبين في بطولة الدوري بعد تأكد الهبوط.

ويواجه حرس الحدود المصري في ثمن نهائي كاس مصر يوم الخميس المقبل، وحال الفوز بهذه المباراة سيكون أمام تحدي آخر في ربع النهائي أمام الفائز من الأهلى والداخلية.

وحدد مسئولو حرس الحدود 15 مليون جنيه لبيع مصطفى زيكو مهاجم وهداف الفريق بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز، بعد تألقه اللافت مع الحرس وانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني فى وقت سابق.

وهبط فريق حرس الحدود لدورى القسم الثاني رسمياً بعد الهزيمة من الأهلى الخميس الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر في الدوري المصري، ليتوقف رصيد الفريق عند 20 نقطة.