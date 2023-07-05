شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: أعتذر للمقاولون على "الغرور".. والآن نمتلك فريقا قادرا على المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لشوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون، عما بدر من السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق الأبيض، وقيامه بمداعبة الكرة خلال المباراة، مؤكدًا أنه يرفض هذا الفعل كونه يقلل من الخصم.

وأضاف أوسوريو فى المؤتمر الصحفى أنه اعتذر لشوقى غريب عقب المباراة عن هذا الفعل، كما وجه الاعتذار للمدرب ولفريق المقاولون عن نسبة الغرور التى ظهرت لدى لاعبى الزمالك خلال المباراة.

وتابع المدير الفنى: "النتيجة الكبيرة وارد تحدث، فى أى مباراة، واللغة كانت العائق الوحيد الذى منعنى من أن أعنف اللاعبين، والنتيجة الكبيرة وارد تحدث لأى مدرب وتعرضت لها في وقت سابق، وأشعر بمرارتها".

وتحدث أوسوريو عن المباراة مؤكدًا أن فريقه قدم شوطا أول مميزا، وتحديدًا فى أول 35 دقيقة، بعدها بدأ المستوى يهبط نسبيًا، وكانت أول فرصة للمقاولون فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وأضاف أن من مميزات المباراة أنه منح الفرصة لبعض اللاعبين مثل سامسون أكينولا وعمر جابر وعمرو السيسى، مؤكدًا أنه استطاع أن يساهم فى عودة مستوى معظم اللاعبين.

وأكد أوسوريو إنه يستطيع الآن أن يؤكد أنه يمتلك فريقا قادرا على المنافسة، ونمتلك لاعبين يستطيعون تمثيل الزمالك والمنتخب، ومع عودة المصابين مثل مصطفى شلبى ونبيل دونجا ومحمود الونش، سنكون قادرين على مواجهة أى فريق فى أى وقت.

وتابع المدير الفنى للزمالك أنه سيحاول تطوير بعض الجوانب الدفاعية فى الفريق، مشيرًا إلى أن هناك مباراة مقبلة مع النادى الأهلى، وستكون فرصة للتأكد على قدراتنا على المنافسة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على المقاولون العرب بنتيجة 6 / 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ليحصد الفارس الأبيض بطاقة التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر، ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

سجل سداسية الزمالك أحمد زيزو "هدفين" وسيف الجزيرى "3 أهداف" ومحمود شيكابالا هدف، فيما سجل فادى فريد هدف المقاولون الوحيد فى اللقاء.