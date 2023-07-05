شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان للبعثة المصرية اليوم بدورة الألعاب العربية فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مصطفى عمرو، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، الميدالية الذهبية لمنافسات دفع الجلة بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر. ونجح مصطفى عمرو في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 20.52 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر. كما حققت إسراء عويس لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات الوثب الطويل بدورة الألعاب العربية. ونجحت إسراء عويس في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 6.54 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

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