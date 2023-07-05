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نتائج اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا

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القاهرة - سامية سيد - انتهى اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا، المقامة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. وشهد اليوم الأول تفوقا من اللاعبين المصريين، حيث حققوا خمس انتصارات، بينما حقق المنتخب المغربي الفوز في 3 مباريات، بينما حقق المنتخب التونسي الفوز 3 مباريات. وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز في مباراتين.

 

وأكدت ريم صبحي، مدير البطولة، أن اليوم الأول شهد منافسة قوية بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة. وأضافت مديرة البطولة أنها سعيدة بتفوق اللاعبين في اليوم الأول وتحقيق الفوز في العديد من المباريات، متمنية التوفيق للجميع في الفترة المقبلة. وتعد هذه البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

 

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ البارالمبية المصرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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