شكرا لقرائتكم خبر عن الـ var يمنع هدفا لمنتخب مصر الأولمبي أمام غينيا فى نصف نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حكم تقنية الفيديو var هدفا لمنتخب مصر في الدقيقة 71 في مرمى غينيا بداعي التسلل ضمن مباريات نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة تصدى لها إبراهيم عادل يسددها حسام عبد المجيد برأسية في مرمى غينيا لكن يحتسبها الحكم تسلل.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وغينيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بالمغرب بتقدم منتخب مصر بهدف أحرزه محمد شحاتة في الدقيقة 8 من اللقاء.

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين لعدة دقائق قبل أن ينجح إبراهيم عادل من تسديدة قوية تعود من مدافعي فريق غينيا يسددها محمد شحاتة قوية على يمين حارس غينيا، معلنا عن الهدف الأول للمنتخب المصري.

يوضغط منتخب غينيا على أمل تعديل النتيجة ولكن ينجح منتخب مصر في الاستحواذ على الكرة بفضل تحركات إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وفي الدقيقة 30 استلم أسامة فيصل كرة طويلة ومررها لإبراهيم عادل يسددها قوية يتصدى لها حارس غينيا موري كيتا.

وفي الدقيقة 35 ينجح أجوبوك امارا من المرور من لاعبى منتخب مصر ويسدد كرة قوية ينجح حمزة علاء في التصدي لها ببراعة.

وفي الدقيقة 44 يتصدى حمزة علاء لركنية ويشتتها دفاع المنتخب بعدها في فرصة خطيرة لمنتخب غينيا.

وفي الدقيقة 45 +3 فرصة خطيرة بعد تمريرة من أسامه فيصل لابراهيم عادل يتصدى لها حارس المرمى في فرصة هدف مؤكد لمنتخب مصر.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :حمزة علاء و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل و حاتم محمد و أحمد عاطف و محمد طارق و محمد شحاته و محمود صابر و أسامه فيصل و إبراهيم عادل

بينما جاء تشكيل منتخب غينيا كالتالي :موري كيتا، نابي يوسف أولاري، مادو كيتا، بانجالي سيسيه، محمد سوماه، فود كامارا، فوفانا، سيدوبا سيسيه، أجوبو كامارا، عثماني كامارا، الجاسيم باه".

ويصعد لأولمبياد باريس 2024 الثلاثة منتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث فى البطولة، ويلتقى المنتخب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

المنتخب الأولمبى متصدر المجموعة الثانية

ونجح المنتخب الأولمبى فى التأهل لنصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما ودع منتخبا النيجروالجابون البطولة.