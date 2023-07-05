شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: إنبى حقق إنجازا لم يتكرر منذ 7 سنوات بالصعود لنصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول بنادى إنبى، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق اليوم على حساب النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفاً، في إطار مباريات دور الــ 8 لبطولة كأس مصر .

وقال المدير الفنى عقب نهاية المباراة: "سعداء بفوزنا بالمباراة بهذه النتيجة وسعداء أكثر بتحقيق إنجاز مميز للفريق البترولى بالوصول للدور نصف النهائي لكأس مصر، وهو الإنجاز الذى لم يتحقق منذ 7 سنوات".

وأوضح: "قدمنا مباراة جيدة، وجميع اللاعبين أدوا ما عليهم كما أن الجهاز الفني قام بإشراك أكثر من ناشئ اليوم لإكتساب المزيد من الخبرات الفنية ، وهو المطلوب خلال الفترة المقبلة".

وتأهل فريق إنبى إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوات بعد الفوز على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبوت.

افتتح التسجيل لـ إنبى عبد الرحمن عماد في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عبد الله جمال للنجوم في الدقيقة 22 ،ثم عزز سيف الخشاب تقدم الفريق البترولى بالهدف الثانى في الدقيقة 53 قبل أن يختتم أحمد كالوشا أهداف إنبى في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة أنهى فريق إنبى بقيادة مديره الفني تامر مصطفى مغامرة النجوم في بطولة كأس مصر لا سيما أن الأخير نجح في إقصاء الإسماعيلى وسموحة من البطولة.