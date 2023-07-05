شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات لمنتخب تنس الطاولة بالبطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب تنس الطاولة بنات تحت 15 سنة فى التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة التى تقام بالمغرب، بعد الفوز على تونس والجزائر بنتيجة 3/0 على كل منهما، والفوز على المغرب بنتيجة 3/2.

كما توج منتخب تحت 15 سنة بالميدالية الفضية بعد الخسارة فى النهائى من تونس بنتيجة 3/1، ووصلت ميداليات البعثة إلى 2 ميدالية ذهب و2 ميدالية فضية. وحقق منتخب الشابات لتنس الطاولة تحت 19 عاما الميدالية الذهبية، كما حقق منتخب الشباب تحت 19 عاما الميدالية الفضية.

وتضم قائمة الناشئين تحت 15 سنة "حمزة خالد وعبد الملك أشرف صبحي ويوسف أحمد وعمر هاني وياسين الصيرفي"، بينما تضم قائمة الناشئين تحت 19 سنة "مروان جمال وبدر محمود وياسين ياسر جابر وياسين وائل"، وتضمن قائمة الناشئات تحت 15 سنة "حبيبة البسومي ونور صلاح وملك طارق وخديجة الحاكم ويارا البدوي"،

فريدة بدوى، رؤي الناجى، مريم يونس، هنا أحمد".