نجم الزمالك السابق يحذر أوسوريو: طريقة لعبك خطر

ياسر رشاد - القاهرة - حذر وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الحالي من طريقة لعبه.

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قال وليد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طريقة أوسوريو كويسة وكل حاجة لكن مش وقتها خطر في الوقت الحالي تطبيقها مع الزمالك.

نجم الزمالك السابق : مع أوسوريو عارف مين بيلعب فين

وأضاف وليد صلاح الدين: "مع أوسوريو أنا مش عارف مين بيلعب فين"

واختتم:"الطريقة هجومية ودي حاجة كويسة لكن في نفس الوقت مغامرة كبيرة"

في سياق متصل أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس مصر والفوز على المقاولون العرب في مباراة دور الثمانية اليوم.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" اعتذر للكابتن شوقي غريب ولفريق المقاولون العرب بالكامل بعد تصرف إبراهيما نداي في لقاء اليوم بالاستعراض بالكرة بعد التقدم بسداسية، لأنه يرى أن هذا الأمر فيه نوع من الغرور".

وأضاف أوسوريو قائلا :" النتيجة الكبيرة التي تحققت في مباراة اليوم لا تحدث كثيرا بصفة عامة في المباريات، وحاجز اللغة هو ما منعه من الحديث من اللاعبين لمطالبتهم بعدم استفزاز الخصم، لأنه من الطبيعي أن يخسر أي فريق بنتيجة كبيرة".

وأوضح المدير الفني أن الزمالك قدم شوط أول ممتاز، وكان سعيد جدا بأداء الفريق خاصة في أول 35 دقيقة، وبعدها تراجع الأداء بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وكان أول تهديد للمقاولون لمرمى الزمالك في الدقيقة 30.

وتابع أوسوريو :" الزمالك سيطر على مجريات اللعب في المباراة ومنحنا الفرصة لبعض اللاعبين في لقاء اليوم بعد التقدم أمثال سامسون وناصر منسي وعمرو السيسي وعمر جابر ونجحنا في إعادة جزء من مستوى اللاعبين، ونجهز الفريق بشكل محترم وهناك تحسن ملحوظ في أخر فترة، ونستطيع أن نقول أننا نمتلك فريقا قادر على المنافسة".

وأضاف المدير الفني :" سعيد بمستوى ثلاثي الزمالك حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق مع المنتخب الأولمبي لأنهم يمثلون الزمالك، كما أن عودة دونجا ومصطفى شلبي والونش من الإصابة ستجعل الفريق أقوى وقادر على المنافسة".