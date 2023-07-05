أمير عزمي : أوافق علي دوري المحترفين وطريقة تنفيذه "تهريج"

ياسر رشاد - القاهرة - اكد امير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي السكة الحديد أنه موافق على إقامة دوري المحترفين في الموسم القادم.

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وقال إن دوري المحترفين سيكون مفيد يشكل كبير للكرة المصرية حيث رفع مستوي المنافسة بين الأندية مما سيعود علي مستوي اللاعبين كما أن هناك العديد منهم سيظهروت بشكل جيد وسيتم تسويق اللاعبين بشكل كبير إضافة إلي عقود الرعاية للأندية والتي سترفع من مستوي الفرق ماديا.

واضاف امير عزمي أنه من الصعب إلغاء هذا الدوري بعد انتهاء الموسم المنقضي وجميع الفرق لهبت على هذا النظام وكانت المنافسة شرسة بين جميع الفرق حتي الظقتئق الأخيرة وهناك فرق صرفت مبالغ طائلة من أجل التأهل للدوري المحترفين.



وشدد امير عزمي أنه لابد من اخطار الأندية مبكرا سواء إقامة دوري المحترفين من عدمه وإعلام الأندية بشروط المسابقه ولكن ما يحدث الآن "تهريج" فحتي الان الأندية لا تعرف اذا كان سيطبق ام لا ومعظم الأندية معطله وغير قادرة على اتخاذ قرارات بشأن الاستفتاء أو استقدام لاعبين إضافة إلي عدم القدرة على وضع خطة الموسم القادم.

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وتابع المدير الفني السكة الحديد .. اتحاد الكرة قرر إقامة دوري المحترفين دون أن ينظر لطريقة تنظيمه اولا هناك ملاعب غير صالحة لاب من إيجاد ملاعب جيدة من حيث أرضية الملعب وايضا غرف الملابس وخلافه من مستلزمات إقامة مباريات كرة قدم حتي يكون هناك رونق للمسابقة ويتم تسويقها بشكل جيد.



ثانيا سيكون هناك سفريات وانتقالات لمسافات طويلة وحجز فنادق وستكلف الأندية الكثير من النفقات مما يترتب عليه وجود عقود رعاية عالية وهذا ما لم يتوفر حتي الآن .

وسجل امير عزمي اعتراضه على ما أعلنه عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بأن يلعب صاحب المركز الرابع مباراة مع صاحب المركز الاول في القسم الثاني على الصعود للدوري الممتاز قائلا "ده تهريج ولازم يكون في قرار واضح".



وعن موقف بعض أندية الجمعية العمومية ورفضها إقامة دورة المجترفين قال امير عزمي أن الأندية وافقت في البداية واقيمت مستبقة الموسم المنقضي على هذا الأساس ولا يجوز الاعتراض على المسابقة بعد انتهاء الدوري .