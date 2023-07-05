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الغندور يهنئ  المنتخب الأولمبي بعد التأهل لأولمبياد باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - وجه الإعلامي خالد الغندور التهنئة للمنتخب الأولمبي بعد تأهله لأولمبياد باريس.

وكتب الغندور على حسابه فيس بوك: "ألف مبروك لمنتخب مصر التأهل لاولمبياد باريس".

وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا. 

أحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الاولمبي في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأولمبي الي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة المغرب ومالي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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