شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى المقبلة فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبي، بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، النهائي القاري يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجاري في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، ويواجه منتخب مصر الفائز من مباراة منتخب المغرب مع مالي في نصف النهائي.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلي نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب القوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وفقًا لنظام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا يصعد أول وثاني كل مجموعة بعد انتهاء دور المجموعات، حيث يلعبان بنظام المقص في الدور قبل النهائي لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وخاص المنتخب أربع مواجهات لم يتلقى أي أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي مع النيجر، ثم الفوز على مالي بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.