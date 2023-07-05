شكرا لقرائتكم خبر عن النادي المصري يعلن تأسيس فريق للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن تأسيس فريق للمرة النسائية بالنادي، وذلك تنفيذاً لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، ونشر حساب المصري صورة لفريق السيدات المنتظر، وعلق: "كونوا على استعداد".

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.