شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد: حققنا الهدف الأول أمام غينيا ومهمتنا تكتمل بحصد البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حسام عبد المجيد، مدافع المنتخب الأولمبي، سعادته بالفوز على غينيا والتأهل لأولمبياد باريس ونهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وقال حسام عبد المجيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني وهو حصد كأس الأمم، الآن حققنا الهدف الأول بحصد بطاقة التأهل إلى الأولمبياد والآن نسعى للهدف الثاني".

وتابع مدافع منتخب مصر الأولمبي: "سجلت هدفا لم يحتسب بسبب تقدمي للآسف خطوة واحدة، والمهم أننا حققنا الهدف". وأتم مدافع المنتخب الأولمبى تصريحاته: "كنت أتمنى التسجيل، والحمد لله على التأهل إلى النهائي".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب الفوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.