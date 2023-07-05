الإسماعيلى يوجه الشكر لجماهيره ويطالبهم بالروح الرياضية أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - وجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى، بالشكر لجماهير الإسماعيلى التى ستسافر لدعم الفريق أمام الأهلى فى المباراة التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، وطالبتهم بالروح الرياضية.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى عبر "فيس بوك"، بيانا قال فيه: "تتوجه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى بالشكر لجماهير النادى الإسماعيلى العظيمة التى ستتحمل مشقة السفر من الإسماعيلية إلى استاد برج العرب لمؤازرة فريق الكرة أمام النادى الأهلى".

وأضاف البيان: "تناشد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى جمهور النادى الإسماعيلى العظيم بضرورة دعم الفريق بأفضل شكل ممكن فى إطار من الروح الرياضية المعروفة عن جمهور النادى الإسماعيلى الراقى، والابتعاد عن أى أجواء خارج الروح الرياضية والحفاظ على أنفسهم خلال رحلة الذهاب والعودة بإذن الله".

وفى سياق آخر، أعلن حمزة الجمل المدير الفني للنادى الإسماعيلى قائمة لاعبيه التي تستعد للسفر للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 لمسابقة الدوري المصري.

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كوكو، عبد الله جمال.

الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم ، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم عرفات.

الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، أحمد محسن، محمد بيومى، أحمد مدبولى، محمد حسن، محمد بيومى، مروان حمدى، سيرجى أكا، عبد الرحمن مجدى.

الهجوم: محمد الشامى، ياو أنور.