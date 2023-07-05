شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل: تعاهدنا على الوصول للأولمبياد بعد التعادل مع النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم عادل، قائد المنتخب الأولمبي، رسالته للاعبين بعد التعادل في أولى جولات بطولة الأمم الأفريقية، مما كان له أثر بالغ في وصول اللاعبين للأولمبياد.

وقال إبراهيم عادل: "جلست مع اللاعبين بعد التعادل مع النيجر في المباراة الافتتاحية، التي انتهت على وقع التعادل السلبي وهذا دورى كقائد للفريق".

وكشف قائد منتخب مصر الأولمبي: "تعاهدنا على ضرورة العودة للبطولة مجددا، والحمد لله حسمنا التأهل للنهائي والوصول إلى الأولمبياد".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب الفوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.