شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: الهدف من أمم أفريقيا هو التأهل للأولمبياد وأهنئ حمزة علاء لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالتأهل إلى أولمبياد باريس بعد الفوز على غينيا في نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا بالتأهل إلى أولمبياد باريس، وكان هذا الهدف الأول من البطولة، وسنحت لنا العديد من الفرص ولم نستغلها بشكل جيد، ولكن حققنا هدفنا الأكبر وهو التأهل إلى أولمبياد باريس".

وواصل المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "حصلنا على يوم راحة أقل من منتخب غينيا ولكن تعاملنا بشكل جيد في النهاية وحققنا الفوز.. منتخبا المغرب ومالي يقدمان مستوى هائلا، وسنستعد لأي فريق بصورة جيدة قبل المباراة النهائية".

وأكمل ميكالي تصريحاتته: "أهم شيء هو تقليل عدد الأخطاء المرتكبة والتي تتسبب في استقبالك للأهداف، من المهم جدا كيفية إدارة هذه المباريات، ولا أنسى أن أبارك لحمزة علاء الذي قدّم مباراة قوية جدا وليس فقط في مواجهة غينيا ولكن المباريات السابقة".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب الفوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.