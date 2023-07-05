شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم الأربعاء 5-7-2023 بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة بالدوري أمام الاسماعيلى بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع فيوتشر في الظهور الأخير في المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويكفي الأهلي الفوز في المباريات الـ 3 المقبلة للتتويج بلقب الدوري الممتاز بعد خوض 30 مباراة فقط وقبل خوض آخر 4 مباريات من المسابقة.



مواعيد مباريات الأهلى المقبلة مواعيد مباريات الأهلى المقبلة مباراة الأهلي والإسماعيلي - يوم الأربعاء المقبل 5 يوليو.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري - يوم السبت المقبل 8 يوليو.

مباراة الأهلي والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.

وحال فوز الأهلي في المباريات الـ 3 المقبلة، فإن ذلك يُعني حسم تتويجه بلقب الدوري الممتاز في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي تم تأجيلها من الجولة 31 من المسابقة.