شكرا لقرائتكم خبر عن هل حرم الـ"VAR" مصر من هدف فى ليلة صعود الفراعنة للأولمبياد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي الجنوب أفريقي توم أبونجيل صاحب الـ31 عاما ظهر بلياقة بدنية جيدة خلال إداته لمواجهة منتخب مصر ونظيره الغينى، التي أقيمت مساء الثلاثاء بنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف وصعوده للنهائي البطولة والتأهل للأولمبياد للمرة 13 في تاريخه.

وتابع عقل أن الحكم لم يجد صعوبة في إدارة المباراة التي شهدت التزاما وطاعة من اللاعبين والأجهزة الفنية خارج الخطوط، كما تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب بعدما سمح الالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة طبقا للقانون، في الوقت الذى اشهر البطاقة الصفراء في 4 مناسبات لثنائي منتخب مصر أحمد عاطف وإبراهيم عادل، مقابل إنذارين للمنتخب الغينى من نصيب عثمان كامارا ونانى اوليرا للتهور طبقا للقانون إلا أن يؤخذ عليه أنه أكثر من الحديث مع اللاعبين والتحذيرات الشفوية خلال فعاليات اللقاء الذى استمر حتى الدقيقة 105 بالوقت الضائع.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بتمركز جيد وأشارا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب، أبرزها عندما أشار المساعد الثاني على تسلل حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر، قبل أن يسدد الكرة داخل مرمى المنتخب الغينى، وأكد الـ"VAR" القرار في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، كما أن الحكم الرابع سيطر على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد، وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.