شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح اليوم باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح النادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك حتى 11 يوليو الجاري.

وأعلن النادى الاسماعيلى إجراء انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد في 19 أغسطس المقبل بداية من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً كما حدد فتح باب الترشح للانتخابات 5 يوليو الجاري وحتى 11 من نفس الشهر كما كشف عن أخر موعد لتجديد كارنيهات العضوية في 4 أغسطس المقبل.

في سياق آخر، يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم مباراة هامة مع الأهلى، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر لها مساء غد الأربعاء.

ويدخل الإسماعيلى مواجهة الأهلى بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية بهدف الابتعاد عن مناطق صراع الهبوط التى يقبع فيها حاليا الفريق.

ويمتلك الإسماعيلى 7 لاعبين مهددون بالإيقاف عن مواجهة الداخلية المصيرية حال حصولهم على إنذار أمام الأهلى، وهم كل من: باهر المحمدى، عصام صبحى، محمد نصر، محمد حسن، سيرجى أكا، محمود الشبراوى، محمد الشامى.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى بعدما غاب اللاعب في مباراة أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفا.