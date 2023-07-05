شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .
وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.
وكان النادي المصري قد ضم عبده يحيى في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء، واتفق مسؤولو المصري مع غزل المحلة على الحصول على خدمات عبده يحيى مقابل مبلغ 2 مليون جنيه في 6 أشهر، على أن يصل المبلغ إلى 6 ملايين جنيه حال الحصول على خدماته بشكل نهائي في نهاية الموسم.
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