اخبار الرياضه

المصرى يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى كأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته  لمواجهة حرس الحدود فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع الفريقين غداً الخميس، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

 

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

 

وقرر مسؤولو النادي المصري،  بدء إجراءات تفعيل بند شراء مهاجم الفريق المعار من غزل المحلة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تألقه مع المصري، ونجح اللاعب فى حجز مقعد أساسى بين صفوف الفريق، وشارك عبده يحيى في 10 مباريات مع المصري سجل خلالهم هدفين 

 

وكان النادي المصري قد ضم عبده يحيى في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء، واتفق مسؤولو المصري مع غزل المحلة على الحصول على خدمات عبده يحيى مقابل مبلغ 2 مليون جنيه في 6 أشهر، على أن يصل المبلغ إلى 6 ملايين جنيه حال الحصول على خدماته بشكل نهائي في نهاية الموسم.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements