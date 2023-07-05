المنتخب الأولمبى يضرب موعدا مع المغرب فى نهائى أمم أفريقيا السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر الأولمبى موعدا مع المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، عقب فوز المنتخب المغربى لأقل من 23 سنة على نظيره المالى بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما، مساء الثلاثاء على أرضية الأمير مولاى عبد الله بالرباط، والتى انتهت فى شوطيها الإضافيين بهدفين لمثلهما فى نصف نهائى البطولة التى تتواصل بالمغرب حتى 8 من الشهر الجارى.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب المغربى ثانى المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية التى ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل بعد تأهل المنتخب المصرى الفائز على غينيا.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب فى النهائى القارى يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجارى، فى تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب القوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وخاص المنتخب أربع مواجهات لم يتلق أى أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبى مع النيجر، ثم الفوز على مالى بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.