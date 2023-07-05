شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الكويت بالبطولة العربية للسلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأربعاء، منتخب كرة السلة سيدات، مع نظيره الكويتى، فى إطار مباريات البطولة العربية للسيدات التي تقام فى الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة بمشاركة 5 دول هى، المغرب، والكويت، والجزائر، و مصر "أ"، ومصر "ب".
وفاز منتخب سيدات السلة "أ" على الكويت بنتيجة 116/30، كما تغلب منتخب "ب" على نظيره الجزائري بنتيجة 55/ 82.
فيما تضم قائمة منتخب " أ" كلا من: ثريا محمد، حبيبة حاتم، ميرال أشرف، انجى صلاح، ناجدين السلعاوى، اسرار ماجد، نورهان فؤاد، رضوى سالم، فريدة الشريف، رنيم الجداوى، حبيبة محمد، يارا أسامة، فريدة مسعد، فاطمة ممدوح
بينما قائمة منتخب "ب" كلا من: جنى الالفى ، ليلى خالد ، جنى طارق السعيد ، جنى الشامى ، ملك نعمان ، جايدا خالد ، جودى وائل ، جنى السيد ، سارة أسامة، عائشة سالم، نور المهدى، تمارا نادر السيد، سلمى خضر، هنا عبد العال .
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