شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الكويت بالبطولة العربية للسلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأربعاء، منتخب كرة السلة سيدات، مع نظيره الكويتى، فى إطار مباريات البطولة العربية للسيدات التي تقام فى الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى باستاد القاهرة بمشاركة 5 دول هى، المغرب، والكويت، والجزائر، و مصر "أ"، ومصر "ب".

وفاز منتخب سيدات السلة "أ" على الكويت بنتيجة 116/30، كما تغلب منتخب "ب" على نظيره الجزائري بنتيجة 55/ 82.