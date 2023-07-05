شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجح معروف وعبد الرازق فى إدارة مباراتى ربع نهائى كأس مصر؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي محمد معروف حاول السيطرة على حساب تطبيق القانون فيما يخص تقدير العقوبات الانضباطية، خلال إدارته لمواجهة الزمالك والمقاولون الذى أقيم مساء الثلاثاء بربع نهائي كأس مصر، وانتهى بفوز الأبيض 6/1 وصعوده للدور نصف نهائي البطولة رغم سهولة المباراة تحكيميا، إلا أن معروف تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء في أكثر مناسبة طبقا للقانون، خاصة في شوط اللقاء الأول.

وأضاف عقل أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين، أبرزها في الدقيقة 16 عندما أصدر فرمانا بركلة جزاء صحيحة للزمالك، إلا أنه تغاضى عن إنذار محمد شوقى غريب، كما تغاضى عن أكثر من إنذار طبقا للقانون، في الوقت الذى لم يسمح بإتاحة الفرصة خلال فعاليات اللقاء، كما أنه سمح بنزول سيف الجزيرى لاعب الزمالك بعد العلاج فى توقيت ومكان غير مناسب أثناء هجمة لفريق الزمالك وأحرز الهدف الثالث، مما أدى إلى اعترض الجهازالفنى للمقاولون فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وأشارا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء.

في الوقت الذى نجح وليد عبد الرازق ورفاقه في السيطرة لقاء إنبى والنجوم تحكيميا، الذى سبق لقاء الزمالك والمقاولون، وانتهى بفوز الفريق البترولي 3/1 وصعوده للدورنصف نهائي كأس مصر.