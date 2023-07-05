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إعلان موعد انطلاق الليجا الاسباني للموسم الجديد 2023-2024

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت رابطة "لا ليجا" مواعيد انطلاق الجولة الأولى من الموسم الجديد (2023-2024).

وسيكون الاسم الجديد للبطولة بداية من الموسم الجديد (LaLiga EA Sports).

وسينطلق الموسم يوم الجمعة 11 أغسطس/آب المقبل، بمواجهة بين فريقي ألميريا ورايو فاليكانو ستبدأ في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت إسبانيا على ملعب "باور هورس".

وسيخوض أولى مبارياته ضد أتلتيك بيلباو في ملعب "سان ماميس" يوم السبت 12 أغسطس/آب في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت إسبانيا.

بينما ستكون أولى مباريات حامل اللقب ، يوم الأحد 13 أغسطس/آب، ضد خيتافي في تمام الساعة الساعة 9:30 مساءً بتوقيت إسبانيا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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