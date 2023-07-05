موعد مباراة المنتخب الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأولمبي، النهائي القاري السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجاري، الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، عندما يواجه منتخب المغرب.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب القوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية إثر تغلبه على نظيره مالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط فى نصف النهائي والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد التعادل الإيجابي 2-2 فى الوقتين الأصلي والإضافى.

وفقًا لنظام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا يصعد أول وثاني كل مجموعة بعد انتهاء دور المجموعات، حيث يلعبان بنظام المقص في الدور قبل النهائي لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وخاص المنتخب أربع مواجهات لم يتلقى أي أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي مع النيجر، ثم الفوز على مالي بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.