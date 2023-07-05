أمير عزمي: أوسوريو مدرب جرئ ويجب دعمه بالصفقات القوية

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، بالمساندة والدعم الجماهيري للفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، مشيدًا بالأداء المميز في النواحي الهجومية والطريقة التي خاض بها اللاعبون المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

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وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك قدم مستوى جيد خصوصا على الأطراف، كما أن الفريق هجوميًا كان رائعًا بفضل زيزو والجزيري وشيكابالا، والأداء اليوم كان ممتعًا للغاية، واتمنى عودة الجماهير بشكل كامل في الموسم المقبل".

وأضاف: "أوسوريو يقدم تكتيك جيد مع الزمالك والأداء في الملعب مطابق للتدريبات، واللاعبون استوعبوا طريقته، ونتمنى استمرار نفس الأداء، أمام الأهلي وفيوتشر، ولكن روح اللاعبين أيضا جيدة وهو ما لاحظناه خلال الأهداف والاحتفالات من على مقاعد البدلاء".

وأكمل: "إبراهيما نداي لاعب جيد منذ ان كان في وادي دجلة، والزمالك استعجل في الدفع به خلال لقاء الهلال السعودي، وكان يجب التمهل قبل مشاركته في المباريات".

وواصل: "أوسوريو مدرب جرئ، وقام بتغيير مراكز عدة لاعبين، وأي مدرب يحتاج لوقت من أجل العمل مع اللاعبين، وبدأنا نشعر بوجود انضباط في الملعب".

وتابع: "أوسوريو أيضا قام بتغيير مراكز اللاعبين لانجاح طريقته، وأعطى ثقة لعناصر الفريق، وهو ما جعل بعض اللاعبين يستعيدون أيضا الثقة في امكانياتهم".



أمير عزمي مجاهد: عمرو السيسي افضل لاعبي الزمالك في لقاء المقاولون

وأردف: "عمرو السيسي الافضل يلعب كمحور ارتكاز دفاعي مركز 6، افضل من تواجده في مركز 8، لأنه يحتاج لمواصفات مختلفة، وكل لاعب له امكانيات معروفة".

واستطرد: "اتمنى ان توفر ادارة الزمالك الدعم والصفقات للمدرب أوسوريو، قد تكون بداية لانطلاقة جديدة في الموسم المقبل، والمدرب أعطى فرص عديدة ايضا للاعبين، خصوصا بعدما حقق مكسب كبير امام المقاولون وايضا في اطار الاستعداد لمواجهة فيوتشر".

وأكد أمير عزمي: "المقاولون العرب قدم موسم استثنائي تحت قيادة شوقي غريب، لكن لم يحالفهم التوفيق اليوم امام الزمالك وخسروا بنتيجة كبيرة وهي امور واردة في كرة القدم، لكنهم قدموا مستوى جيد على مدار الموسم الحالي، والجهاز الفني قادر على التعامل سريعا مع هذه الأمور".

وأتم: "مواجهة الزمالك أمام بيراميدز صعبة في نصف نهائي كأس مصر، بيراميدز يضم عناصر مميزة وعلى رأسهم مصطفى فتحي الذي يعتبر الافضل هذا الموسم".