شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فيوتشر بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الثلاثاء في ربع نهائي كأس مصر على ستاد القاهرة الدولى من أجل خوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام فيوتشر.

ويبحث الزمالك عن الفوز على فيوتشر بالدوري بعدما فاز على غزل المحلة بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

سيكون الزمالك على موعد مع 3 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلتقى مع فيوتشر السبت 8 يوليو باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.





موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالدورييستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى التاسعة والنصف مساء السبت المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشرتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.