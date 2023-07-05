شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم الأربعاء 5-7-2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وهو مانلقى الضوء عليه في السطور التالية..





ترتيب الأهلى فى جدول الدورىيتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 69 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 21 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ51هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.





ترتيب الاسماعيلى في الدورييحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل 30 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.





أخر ظهور للأهلى في الدوري تعادل الاهلى مع فيوتشر سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة





آخر ظهور للاسماعيلى في الدوريتعادل الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالدوري





الأرقام القياسية فى مباراة الأهلى والإسماعيلى أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الأهلى والإسماعيلى كان من نصيب المارد الأحمر عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر فى 1957- 1958، وهى المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر فى مناسبتين، فى الإسماعيلية الأولى فى موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005.





شجرة العميل المزودج بين الأهلى والإسماعيلى بلغ عدد اللاعبين اللذين لعبوا للفريقين ما يقرب من 62 لاعباً وهم: رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى- حسين السيد مارسيلو-محمد حسن.





الاهلى يتفوق على الاسماعيلى في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للاهلى 29.55 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية للاسماعيلى 5.80 مليون يورو.





أرقام كولر مع الاهلى خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 50 مباراة، حقق الفوز فى 37 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 92 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 33 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.





مواعيد مباريات الاهلى المقبلة ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويكفي الأهلي الفوز في المباريات الـ 3 المقبلة للتتويج بلقب الدوري الممتاز بعد خوض 30 مباراة فقط وقبل خوض آخر 4 مباريات من المسابقة.

مباراة الأهلي والإسماعيلي - يوم الأربعاء المقبل 5 يوليو.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري - يوم السبت المقبل 8 يوليو.

مباراة الأهلي والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.

وحال فوز الأهلي في المباريات الـ 3 المقبلة، فإن ذلك يُعني حسم تتويجه بلقب الدوري الممتاز في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي تم تأجيلها من الجولة 31 من المسابقة.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاسماعيلى وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.