شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مسئولو نادى الزمالك من الكشف عن الصفقات الجديدة،التي تعاقد معها النادى الأبيض لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة،من أجل الاستعداد للبطولة العربية،والتي يستهل الفريق مواجهتها بالاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو الجارى.

وحدد مسئولو نادى الزمالك يوم 17 يوليو موعداً للكشف عن صفقات الفريق الجديدة،حيث تعاقد النادى مع لاعبين أجنبيين،بالإضافة للصفقات المحلية وعودة اللاعبين المعارين،ليكملوا القوة الضاربة للفريق الأبيض.

واشترط الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك التعاقد مع لاعبين أجانب في 3 مراكز حددها بالاتفاق مع اللجنة الفنية تخدم فكره وطريقة لعبه في الملعب،حتى لا يكلفه الأمر،جهدا أو وقتا كثيرا في اندماجهم مع الفريق.

ومنح أوسوريو لجنة الكرة، الضوء الأخضر للتعاقد مع هذه الصفقات بعد دراسة كافة التفاصيل الخاصة بهم،والتأكد من أن هؤلاء اللاعبين سيطبقون فكره وطريقته في الملعب،خصوصاً أن الوقت سيكون قصيراً بعد قدومهم في ظل ارتباط الفريق بالبطولة العربية.

وانتهى أوسوريو من إعداد التقرير الفني الخاص باللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد،بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يليق بالنادى الأبيض رغم منحهم الفرصة كاملة في المباريات إلا أنهم خيبوا آمال المدير الفني.