أبرز مباريات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، وتنشر بوابة الخليج 365 أهم المباريات في الدوري المصري وبطولة أوروبا تحت 21 عامًا وغيرها والقنوات الناقلة.

وأهم مباريات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في قمة من قمم كرة القدم الكلاسيكية بالدوري.

كما سيلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره الأوكراني في نصف نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة.

مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي × الإسماعيلي (20:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في بطولة أوروبا تحت 21 سنة

إسبانيا × أوكرانيا (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

إنتر ميامي × كولومبوس كرو

استعدادات الأهلي

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة.

وقاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة لحراس الفريق، فيما خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، ضمن فقرات برنامج الأحمال الذي يؤديه الجميع في ظل تلاحم المباريات بالفترة الجارية.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات في الجيم للتخلص من الإجهاد، بينما قاد كولر تدريبات خططية وفنية لبقية اللاعبين بالملعب في إطار التحضير للمباراة القادمة.

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.