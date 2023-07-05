شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تهدد فيوتشر قبل مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، من عدد من الإصابات التي ضربت صفوف الفريق نتيجة تلاحق المباريات في الفترة الأخيرة، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة لأبناء علي ماهر أمام نادي الزمالك والتي تجمع الفريقين يوم السبت المقبل.

ويترقب الجهاز الفني لفيوتشر حسم مصير كل من، محمد رضا بوبو والذي يعاني من فتاق في عضلات البطن، مروان محسن، والذي يعاني من كسر في عظام الوجه، كريم نيدفيد والذي يعاني من كدمة في القدم، بالإضافة إلى محمود حمدي وغنام محمد وهشام عادل والذين يعانون من إصابات عضلية.

وكان فيوتشر قد تعادل مؤخراً مع النادي الأهلي سلبياً، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلي، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.