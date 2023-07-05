شكرا لقرائتكم خبر عن "كابيتانو مصر" يستعد لموسمه الثانى بإعلان مواعيد اختبارات مواليد 2009 بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت التجهيزات لانطلاق برنامج " كابيتانو مصر " للموسم الثاني ، بإعلان مواعيد أجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية تحت اشراف كوكبة من النجوم و رموز الرياضة المصرية .

مواعيد الاختبارات كالتالي :

١- سوهاج أيام ١٢ و ١٣ يوليو ٢٠٢٣ ، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج

٢- اسوان أيام ١٥ و ١٦ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب جامعة اسوان

٣- المنيا أيام ١٩ و ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

٤- بورسعيد أيام ٢٤ و ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

٥- البحيرة أيام ٣٠ و ٣١ يوليو٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

٦- المنوفية أيام ٥ و ٦ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

٧- الغربية أيام ٩ و ١٠ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

٨ - القاهرة أيام ١٣ و ١٤ اغسطس٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الجزيرة.

اشتراطات اجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني :

١- ان يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 ( 14 سنة ) الحضور بصورة شهادة الميلاد .

٢- ان لا يكون مسجل باى نادى او هيئة رياضية

٣- حضور الاختبارات بزى رياضى ( شورت - تيشيرت – حذاء رياضى )

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الالكترونى

٥- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

٦ - الاختبارات مجانية بدون اي مقابل مادي وبدون دفع اي رسوم على الاستمارات

يمكن التسجيل عن طريق الباركود



