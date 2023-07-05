شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يترقب مصير قرعة كأس العالم بعد أنباء نقلها وتأجيلها 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر واتحاد الكرة مصير وموعد قرعة كأس العالم 2026، بعد أنباء تأجيلها لمدة 24 ساعة، ونقلها من دولة بنين إلى كوت ديفوار على أن تجرى مراسم القرعة يوم 13 يوليو الجاري.

وضمن منتخب مصر التواجد فى التصنيف الأول بقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والذى يضم منتخبات المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار، واحتل منتخب "الفراعنة" المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى تصنيف الشهر الماضى.

وأعلن فيفا زيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال 2026 لـ 9 منتخبات، بجانب منتخب آخر يخوض الملحق، وستقام القرعة في كوت ديفوار بمشاركة 54 منتخبًا، أي جميع المنتخبات الأفريقية، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد انطلاق مراسم القرعة

وبعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم انطلاقًا من نسخة 2026، ليصبح 48 منتخبًا، زادت مقاعد القارة الأفريقية في المونديال، وستتأهل عن القارة السمراء 9 منتخبات بصورة مباشرة إلى دور المجموعات من كأس العالم 2026.

قد يصل عدد المشاركين من إفريقيا إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.