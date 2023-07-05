شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يحذر لاعبى المصرى من مفاجآت الكأس قبل مواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، اجتماعاً مع لاعبي الفريق على هامش الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في دور الـ 16 بكأس مصر، وطالب عبد الرازق لاعبي الفريق، بعدم الاستهانة بفريق الحدود خلال اللقاء المرتقب.

وشدد عبد الرازق على أن مباريات كأس مصر تقبل كل الاحتمالات وتحمل الكثير من المفاجآت وهو ما يتطلب درجة عالية من التركيز من جميع اللاعبين، خاصة وأن تلك المسابقة باتت هي الأمل الأخير لفريق الحدود للتواجد تحت الأضواء والشهرة بعد تأكد هبوطه بشكل رسمي إلى دوري القسم الثاني.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع الفريقين غداً الخميس، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.