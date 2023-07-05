شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس فريق فيوتشر بالفيديو قبل مواجهتهما بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق فيوتشر خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة،التي تجمعهما يوم 8 يوليو الجارى ضمن منافسات الجولة 33.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى فيوتشر وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

من ناحية أخرى ستقر مسئولو نادى الزمالك على تفعيل عقد أوسوريو، ليستمر المدرب مع الفارس الأبيض فى الموسم الجديد، حيث إن التعاقد مع الخواجة الكولومبي جاء بموجب عقد مستمر لمدة موسم ونصف، منفصلين، ويحق لكل طرف عدم استكمال العقد – الموسم الجديد - بعد انتهاء المدة الأولى وهى نصف الموسم الجارى، كما يحق للزمالك تفعيل العقد ليستمر المدرب فى الموسم الجديد بشكل تلقائي حال عدم اعتراض المدرب الكولومبي.