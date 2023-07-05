شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحفز لاعبيه بمكافآت خاصة للفوز على البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل مكافأة خاصة للاعبين وذلك تحفيزا للفوز على البنك الأهلى فى المباراة المقبلة وضمان البقاء في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وتعد مباراة البنك الأهلى الأولى للجهاز الفني الجديد لغزل المحلة بقيادة خالد عيد الذى تم تعينه خلفا للمدرب رضا شحاتة ويعاونه كلا من طارق غيده مدرب عام ومحمد العتراوى مدرب مساعد وأشرف شيحة مدرب مساعد وعماد عثمان مدرب مساعد وعبدالرؤوف عيد مدرب حراس مرمى وخالد كساب منسق عام.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب المحلة يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.