شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد برج العرب يستضيف نهائى كأس الرابطة 22 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة نهائى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، المحدد لها يوم 22 يوليو الجارى بين فريقى المصرى البورسعيدى وسيراميكا فى تمام الثامنة والنصف مساء.

وكان فريق سيراميكا تأهل لنهائي بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4 / 3 ليتأهل سيراميكا لنهائي كأس الرابطة لمواجهة فريق المصري في النسخة الثانية لبطولة كأس الرابطة.

بينما تأهل فريق المصري الى نهائي كأس الرابطة، بعد الإطاحة بنظيره فيوتشر حامل لقب البطولة، بنتيجة 3-1 بضربات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب .

من ناحية أخرى، وقع محمد حريندو لاعب النادي المصري، على رغبة انتقال للبنك الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ينتهي عقد جريندو مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

ويترقب محمد جريندو الموقف الأخير للنادي المصري من تجديد تعاقده بنهاية الموسم قبل إتمام اتفاقه مع مسؤولو البنك الأهلي.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.