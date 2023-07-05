تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاسماعيلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الأهلي ونظيره الإسماعيلي مساء اليوم،فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 التى تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

تشكيل الاهلى المتوقع لمباراة الاسماعيلي في الدوري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات

موعد مباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدوري المصري

ويلعب فريق الأهلى ضد نظيره الاسماعيلى 8.30 مساء اليوم بإستاد برج العرب بالاسكندرية في المواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلى

وتذاع مواجهة الاهلى والاسماعيلي على قناة أون تايم سبورتس فى اطار الجولة الـ 18 المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي الى الوصول للنقطة 77 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل حسم البطولة.

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وبتلك النتيجة حجز الفارس الابيض بطاقة التأهل رسميا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ليضرب موعدا مع فريق بيراميدز .

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباراة الاهلى و الاسماعيلي

1- الأهلي 69 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 58 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- إنبي 42 نقطة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة

9- فاركو 41 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

13- الإسماعيلي 34 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 33 نقطة

16- الداخلية 32 نقطة

17- غزل المحلة 32 نقطة

18- حرس الحدود 21 نقطة